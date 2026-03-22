Eski Başmüzakereci ve eski Bakan Raşit Pertev, İngiliz üslerinin gelecekteki statüsüne ilişkin yaptığı basın açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın izlediği aktif ve çok boyutlu stratejiye dikkat çekerken, Kıbrıs Türk tarafının sürece pasif kalmasının ciddi bir dışta kalma tehlikesi yarattığı uyarısında bulundu.

Pertev, İngiliz üslerinin fiilen savaş unsuru haline geldiğini belirterek, bu durumun Kıbrıs’ın güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini söyledi.

Pertev, Güney Kıbrıs hükümetinin üsler konusunda çok boyutlu ve planlı bir strateji izlediğini söyledi. Kıbrıs’ı savaşın ortasına sürüklemek pahasına mevcut bölgesel krizin Rum yönetimi tarafından bir fırsata çevrildiğini belirten Pertev, bu süreçte Batı ile askeri ittifakların hızla güçlendirildiğini ve uluslararası dengelerin Rum tarafı lehine şekillendirilmesi yönünde adımlar atıldığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın savaş sonrasında üslerin statüsünün mutlaka masaya yatırılması gerektiği mesajını özellikle İngiltere’ye açık ve net bir biçimde vermiş olduğunu hatırlatan Pertev, Rum yönetiminin bu konuda kendi halkının askeri üslere karşı düzenlediği gösterileri dahi diplomatik bir koz olarak kullandığını belirtti.

Pertev, Güney Kıbrıs’ın savaş sonrası dönemde İngiliz üslerinin statüsüne ilişkin planladığı müzakerelerde de çoklu bir strateji izleme ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti. Rum tarafının nihai hedefinin üsleri kapatmak yerine, üsleri kapatma tehdidini bir baskı unsuru olarak kullanarak Kıbrıs konusunda elini güçlendirmek olabileceğini söyledi.

Ayrıca Güney Kıbrıs’ın “üsler kartını” NATO üyeliği sürecinde bir pazarlık unsuru olarak kullanma ihtimaline de dikkat çeken Pertev, Avrupa Birliği ülkelerinin üslerde askeri olarak daha görünür hale gelmesi olasılığının da gündeme gelebileceğini ifade etti.

Pertev, İngiltere’nin adadan çekilmesi gibi bir senaryoda Dikelya ve Ağrotur üslerinin doğrudan Rum tarafına iadesi ihtimalinin de ciddi biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Rum yönetiminin bu yaklaşımının stratejik açıdan güçlü ve ileriye dönük bir hamle niteliği taşıdığını dile getirdi.

En önemli önceliğin halkın güvenliği olduğunu vurgulayan Pertev, Kıbrıs’ı savaşın ortasına sürükleyen İngiliz üslerinin askeri faaliyetlerinin derhal durdurulması gerektiğini söyledi. Açıklamasında Kıbrıs Türk tarafının mevcut tutumuna yönelik eleştiriler de yönelten Pertev, son dönemde yaşanan gelişmeler karşısında Kıbrıs Türk tarafının suskun ve tepkisiz bir görüntü verdiğini belirterek, bu durumun yalnızca bir eksiklik değil, ciddi bir siyasi zafiyet olabileceğini ifade etti.

Masalar kurulurken konuşmayan tarafın, masalar dağıldığında söz hakkının zayıflayacağını belirten Pertev, Kıbrıs Türk tarafının sessizliğini sürdürmesi halinde üslerin statüsü görüşmelerinde dışarıda kalma riskinin artacağını söyledi. Bunun siyasi ve güvenlik sonuçları olabileceğini ifade eden Pertev, sessiz kalmanın tarafsızlık değil etkisizlik anlamına geldiğini vurguladı. Kıbrıs Türk tarafının gecikmeden açık ve proaktif bir tutum geliştirmesi gerektiğini belirtti.