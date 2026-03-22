Başbakan Ünal Üstel, istihdamdan tarıma, hayvancılıktan sanayiye kadar birçok alanda üretimi artırmayı, çalışanı korumayı ve ekonomiyi büyütmeyi hedefleyen kapsamlı adımları kamuoyuyla paylaştı.

Üstel'in açıklaması şöyle:

"Değerli kardeşlerim,

Dünyada savaşların, krizlerin ve ekonomik dalgalanmaların arttığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Biz bu süreci seyreden değil, yöneten bir hükümet olmaya kararlıyız. Bu nedenle, vatandaşını koruyan, üretimi ayakta tutan, ekonomiyi büyüten bir anlayışla adımlar atmaya devam ediyoruz. İşte bu anlayışla bugün sizlerle 3 önemli adımı, 3 önemli müjdeyi paylaşmak istiyorum.

1.⁠ ⁠İSTİHDAM VE PRİM DESTEK PAKETİ AYLIK YAKLAŞIK 260 MİLYON TL

Özel sektör bizim için vazgeçilmezdir. Bu nedenle işletmelerimizi güçlendirecek, çalışanımızı koruyacak büyük bir destek paketini daha devreye sokuyoruz.

Bu kapsamda; Yaklaşık 75 bin çalışanımız için prim desteği sağlıyoruz.

Aylık 260 milyon TL’yi aşan tarihi bir destek veriyoruz.

KKTC vatandaşı kadın çalışanlara %80, erkek çalışanlara %60 prim desteği veriyoruz.

KKTC vatandaşı olmayan çalışanlara sektörlerine göre %15 ve %20 oranında prim desteği uygulamamıza devam ediyoruz.

Ve çok önemli yeni desteklerimiz de var: İlk kez istihdam edilecek KKTC vatandaşları için %100 prim desteği ve aylık 20.000 TL maaş katkısı sağlıyoruz.

Engelli vatandaşlarımızın istihdamı noktasında ise 48 ay boyunca %100 tam sosyal güvenlik prim desteği, asgari ücretin %50’si oranında ise maaş desteği veriyoruz.

Bununla da kalmıyoruz, engelli istihdam eden işverenlerimizin primlerinin %100’ünü de biz karşılıyoruz.

2.⁠ ⁠TARIM, HAYVANCILIK VE SERACILIĞA DEV DESTEK PAKETİ

Üretenin yanında durmaya devam ediyoruz. Kırsalı güçlendirmeye, üretimi artırmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu paketle birlikte tarım, hayvancılık ve seracılık alanlarında; küçükbaş ve büyükbaş çiftliklerin kurulumu ve geliştirilmesi, barınak inşaatları, hayvan beslenmesine yönelik işletme giderleri, küçükbaş hayvan alımları, otlaklarda kullanılan tarımsal teknolojiler, tarımda ve seracılıkta üretim tesisi kurulumları, araç, makine ve ekipman yatırımları, traktör ve diğer araç teminleri ve verimliliği artıracak modernizasyon yatırımları desteklenecektir.

Bu kapsamda;

•⁠ ⁠Hayvancılarımız, tarımcılarımız ve seracılarımız için Kalkınma Bankası aracılığıyla geniş kapsamlı bir finansman kredi desteğini devreye alıyoruz.

•⁠ ⁠Bu paket kapsamında %70’e varan kredilendirme imkanı sağlıyoruz.

•⁠ ⁠150 bin dolara kadar (veya TL karşılığı), teşvik belgesi olmadan kredi imkânı sunuyoruz.

Finansman koşulları son derece güçlü:

•⁠ ⁠1 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli

•⁠ ⁠Türk lirasında %28 faiz

•⁠ ⁠Dövizde %4 faiz

3.⁠ ⁠SÜT ÜRÜNLERİ İMALATÇILARINA 325 MİLYON KREDİ DESTEĞİ

Küresel gelişmelerin etkilerini biliyoruz. Savaş yüzünden sıkıntı yaşayan süt ürünleri ihracatçılarımızı da yalnız bırakmıyoruz.

Bu doğrultuda;

•⁠ ⁠Süt ürünleri imalatçılarımıza toplam 325 milyon TL’lik kredi desteğini hayata geçiriyoruz.

Bu paket kapsamında;

•⁠ ⁠Krediler TL veya döviz cinsinden kullandırılacak.

•⁠ ⁠Azami 12 ay vadeli olacak.

•⁠ ⁠Faiz oranları:

•⁠ ⁠TL’de %21

•⁠ ⁠Dövizde %3

Değerli kardeşlerim,

Bizim hedefimiz nettir:

Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız.

Hiçbir sektörü kaderine terk etmeyeceğiz.

Üreten kazanacak.

Çalışan kazanacak.

Bu ülke kazanacak.

Sorumluluk alıyoruz, çözüm üretiyoruz ve gecikmeden, cesaretle gerekli adımları atıyoruz.

Bu ülkenin geleceğini lafla değil; icraatla, cesaretle ve kaynak üreterek birlikte inşa ediyoruz. Bu ülkeyi birlikte geleceğe taşıyoruz."