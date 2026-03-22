Başbakan Ünal Üstel'in taziye mesajı şöyle:

"Katar’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kardeşlerimizin acısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Bu elim kazada hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri personeline, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuna ve ASELSAN personeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve kardeş Katar halkına başsağlığı diliyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile sarsılmaz bağlarımız ve ortak kaderimiz çerçevesinde bu acıyı yürekten paylaşıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."