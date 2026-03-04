Petrol, Orta Doğu’da yeni saldırıların patlak vermesi ve ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerleri sigortalama ve refakat etme planının değerlendirilmesiyle yükselişini sürdürdü. Kritik su yolundaki trafiğin neredeyse tamamen durduğu belirtiliyor.

Brent petrol, iki günde yaklaşık yüzde 12 yükselerek 2020’den bu yana en büyük artışını kaydettikten sonra varil başına 82 dolara doğru tırmanırken, ABD ham petrolü (WTI) 75 dolar civarında işlem gördü. ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu’nun enerji ve diğer ticaret akışının sürmesini sağlamak amacıyla gemilere sigorta sağlayacağını ve “gerekirse” deniz kuvvetleri eşliğinde geçiş imkânı sunacağını söyledi.

ABD’nin bu adımı, bölgedeki üreticiler için kilit ticaret rotasının fiilen kapanmasıyla artan aksaklık işaretlerinin ardından geldi. OPEC’in en büyük ikinci üreticisi olan Irak’ın, ülkenin en büyük sahası Rumaila ile West Qurna 2 projesinde üretimi durdurmaya başladığı bildirildi. Konuya yakın kaynaklara göre durdurma işlemleri tamamlandığında, ülkenin üretiminin büyük bölümü kesintiye uğrayacak.

Suudi Arabistan’da ise analiz şirketi Kayrros’a göre büyük petrol depolama tesisleri hızla doluyor.

Trump, Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerleri ve diğer gemilerin güvenli geçişini sağlamak için ABD’nin sigorta garantileri ve deniz kuvvetleri refakat sunacağını söyledi.

ING Groep NV’de emtia stratejisi başkanı Warren Patterson’ın da aralarında bulunduğu analistlerin yayımladığı notta, “Deniz refakatçıleri İran saldırılarına karşı kolay hedef olabilir. Bu nedenle ABD, İran’ın saldırı kapasitesinin zayıfladığını değerlendirmeden önce gemilere refakat etmeyi ertelemeyi tercih edebilir” denildi.