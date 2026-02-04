Altın, rekor seviyelerden yaşanan tarihi düşüşün ardından değerli metallere alım yapan yatırımcıların etkisiyle ikinci gün de yükselişini sürdürerek ons ​​başına 5.000 doların üzerine çıktı. Ucuz alım arayışı ve doların zayıflaması külçe altını destekledi.

Piyasalarda risk iştahının artması ve ABD dolarının zayıflamasıyla birlikte, altın fiyatları önceki seansta yüzde 6’dan fazla artış gösterdikten sonra, erken işlemlerde yüzde 2,1’e kadar yükseldi. Salı günü kapanışta altın, 29 Ocak’ta ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 12 altında işlem gördü, ancak yıl başından beri yaklaşık yüzde 15 artış gösterdi. Gümüş de yükseliş gösterdi.

Dolar, güçlü ABD verileri ve daha az güvercin bir Fed beklentisiyle elde edilen son kazançların ardından salı günü yen hariç çoğu büyük para birimi karşısında geriledi. Doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ulaşılabilir hale getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü kısmi hükümet kapanmasını sona erdiren harcama anlaşmasını yasalaştırdı. Ocak ayına ilişkin yakından izlenen istihdam raporu, kısmi hükümet kapanması nedeniyle bu cuma günü açıklanmayacak.

Yatırımcılar, göreve gelmesi beklenen Fed Başkanı Kevin Warsh’ın, ABD Merkez Bankası’nın bilançosunu küçültürken faiz indirimleri için baskı yapacağı beklentisiyle uzun vadeli Hazine tahvili getirilerinde yükseliş ve getiri eğrisinde dikleşme yönündeki bahislerini artırıyor.

Piyasalar, 2026 yılında en az iki Fed faiz indirimi beklerken, Fed’in politika patikasına ilişkin ek sinyaller için gün içinde açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerini takip ediyor. Getiri sağlamayan altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha iyi performans gösteriyor.

Spot gümüş yüzde 2,1 yükselerek ons başına 86,92 dolara çıktı. Gümüş, perşembe günü 121,64 dolar ile rekor seviyeyi görmüştü.

Spot platin, 26 Ocak’ta 2.918,80 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 2,3 artışla ons başına 2.260,50 dolara yükseldi. Paladyum ise yaklaşık yüzde 3 değer kazanarak 1.782,85 dolardan işlem gördü.