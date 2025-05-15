Petrol, ABD hükümetinin yayımladığı bir raporda, ham petrol stoklarının son iki ayın en yüksek artışını gösterdiği belirtilince, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret ateşkesine ilişkin süren iyimserlik gölgede kalarak düştü.

ABD ham petrolü yüzde 0,8 gerileyerek varil başına yaklaşık 63 dolarda kapanarak dört günlük yükseliş serisini sonlandırdı. Küresel gösterge Brent petrolü ise yaklaşık 66 dolardan kapandı. ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin (EIA) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ABD ham petrol stokları 3,45 milyon varil arttı. Bu, Mart ayından bu yana görülen en büyük artış oldu.

Petrol fiyatlarında olumsuz hükümet verileri, ABD-Çin ticaret yumuşaması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran petrol arzına karşı sert söylemleri yükselişi durdurdu. Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tahran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını bir kez daha vurgularken, İran dışişleri bakanı ise ABD’yi “daha gerçekçi” bir yaklaşım benimsemeye çağırdı.