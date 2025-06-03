İran’ın, büyük bir petrol üreticisi üzerindeki yaptırımların hafifletilmesinin anahtarı olan ABD’nin nükleer anlaşma teklifini reddetmeye hazırlanması ve Kanada’daki yangınların üretimi etkilemesi bu yükselişte etkili oldu.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,85 artışla varil başına 65,18 dolara, ABD ham petrolü ise yüzde 0,94 artışla 63,11 dolara yükseldi.

Bu artış, OPEC+ grubunun Temmuz ayında günlük 411bin varillik üretim artışını sürdürme kararıyla geldi. Bu miktar, piyasada beklenenden daha düşük oldu ve önceki iki ayla aynı seviyede kaldı.

Jeopolitik gerilimler Salı günü fiyatları destekledi. Bir İranlı diplomat Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran’ın onlarca yıllık nükleer anlaşmazlığı sona erdirmeyi amaçlayan ABD teklifini reddetmeye hazırlandığını belirtti. Diplomat, teklifin Tahran’ın çıkarlarını karşılamadığını ve Washington’un uranyum zenginleştirme konusundaki tutumunu yumuşatmadığını söyledi.

ABD-İran arasındaki nükleer görüşmelerin başarısız olması, İran üzerindeki yaptırımların süreceği anlamına gelir. Bu da İran’ın petrol arzını sınırlayacağı için fiyatlar açısından destekleyici bir faktör olabilir. Rusya-Ukrayna savaşı da arzla ilgili endişeleri ve jeopolitik risk primlerini artırmaya devam ediyor.

Kanada’nın Alberta eyaletindeki orman yangınları, bazı petrol ve gaz üretim tesislerinin geçici olarak kapatılmasına neden oldu. Bu da küresel arzda azalma ihtimalini doğurdu.