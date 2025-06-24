Petrol, ABD Başkanı Trump’ın İsrail-İran çatışması için bir ateşkes takvimi açıkladığını duyurmasının ardından düşüşe geçti.

ABD ham petrolü yüzde 4 gerileyerek varil başına 66 dolar seviyesine indi. Brent ise benzer şekilde düşerek varil başına 68 dolar civarında işlem gördü.

Trump pazartesi akşamı sosyal medya hesabından “İsrail ile İran arasında, TAM VE KAPSAMLI BİR ATEŞKES konusunda tamamen mutabık kalındı” dedi ve Trump, çatışmaların sona ermesi için bir zaman çizelgesi ortaya koydu.

Trump, “Her şey olması gerektiği gibi çalışırsa ki çalışacak, İsrail ve İran’ı bu ‘12 GÜNLÜK SAVAŞ’ı sona erdirmek için gösterdikleri Dirayet, Cesaret ve Zeka’dan dolayı tebrik etmek isterim” dedi