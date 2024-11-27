Petrol, OPEC+’nın İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte bir kez daha üretimi erteleyeceğine dair işaretler nedeniyle istikrar kazandı.

Brent ham petrolü haftanın üçüncü işlem günü varil başına 73 doların altına düştü, ABD ham petrolü ise 68 doların üzerinde tutundu.

OPEC+ bu hafta sonu toplandı ve delegelere göre, petrol üretiminin Ocak ayında yeniden başlaması birkaç ay ertelendi.

Ham petrol, geçen ayın başından beri, rekabet eden yükseliş ve düşüş sinyalleriyle sarsılarak dar bir aralıkta işlem görüyor.

Westpac Banking Corp.’da emtia ve karbon araştırmaları başkanı Robert Rennie, “Oldukça makul bir fiyata sahibiz. OPEC+’nın mevcut üretim kesintilerini ilk çeyrekte devretmeyi kabul etmesi neredeyse kesin.” dedi.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 5,9 milyon varil azaldığını bildirdi. Bu, Çarşamba günü hükümet rakamlarıyla doğrulanırsa Ağustos ayından bu yana en büyük düşüş olacak.