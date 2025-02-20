Petrol, bir endüstri raporunun ABD ham petrol stoklarında bir artışa işaret etmesi ve küresel arz konusundaki belirsizliğin sürmesiyle kazançlarını korudu.

Brent ham petrol, üç günlük yükseliş serisinin ardından varil başına 76 dolara yakın işlem gördü. ABD Ham Petrolü ise yaklaşık 72 dolardan işlem gördü. Amerikan Petrol Enstitüsü, geçen hafta ABD ticari envanterlerinde 3,3 milyon varillik bir artış bildirdi. Bu, Perşembe günü ilerleyen saatlerde resmi verilerle doğrulanırsa artışların dördüncü haftası olacak.

Ham petrol bu hafta, OPEC+’nin üretim artışını ertelemeye hazır görünmesi, Kazakistan’dan yapılan ihracatın Ukrayna’nın insansız hava aracı saldırısıyla kesilmesi ve G7 ülkelerinin Rus petrolü için daha sıkı bir fiyat sınırı düşünmesiyle daha sıkı bir arz endişesiyle yükseldi.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) Türkiye’ye petrol ihracatının gelecek hafta başlayacağını açıklaması sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuya ilişkin olarak Türkiye’ye bir bildirim gelmediğini söyledi.

Bu arada Trump, Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskiy’i diktatör olarak adlandırdı ve bu da Rusya ile üç yıllık savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın Kiev’in katılımı olmadan sağlanacağı endişelerini artırdı. Herhangi bir barış anlaşması, Rusya’dan şu anda yaptırım uygulanan varillerin durumunu etkileyebilir.

RHB Investment Bank Analisti Sean Lim, “Petrol piyasasında hala çok fazla belirsizlik var ve şimdilik belirgin bir yön yok” dedi. Banka, Brent’in bu yıl ortalama 75 dolar varil olacağını tahmin ediyor.