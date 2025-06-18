Petrol, İsrail’in geçen hafta İran’a yönelik saldırılarına başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 10 oranında yükselen fiyatlardan sonra, ABD’nin çatışmaya katılabileceğine dair spekülasyonların Orta Doğu’daki arz kesintilerine ilişkin endişeleri artırmasıyla birlikte yükseldi.

Brent petrol varil başına 76 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 75 dolar civarında işlem gördü. Böylece, petrol fiyatları beş ayın zirvesine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’dan “KOŞULSUZ TESLİM” talebinde bulundu ve ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik olası bir saldırı konusunda sosyal medyada uyarıda bulundu; ardından ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.

Şu ana kadar İran’ın ham petrol ihracat altyapısı zarar görmedi ve çatışmanın etkileri büyük ölçüde deniz taşımacılığıyla sınırlı kaldı. Orta Doğu, dünyanın petrolünün yaklaşık üçte birini üretiyor ve daha geniş çaplı bir çatışma, fiyatları daha da yükseltebilir.

Bu düşmanlıklar küresel piyasaları sarstı; yatırımcılar altın gibi güvenli varlıklara yönelirken, petrol fiyatlarındaki oynaklık son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Brent petrolünün vadeli fiyat farkları sert biçimde yükseldi, bu da arz daralmasına dair endişeleri işaret ediyor. Ayrıca, petrol opsiyonları 2022’deki Rusya-Ukrayna savaşından bu yana hiç olmadığı kadar yükseliş beklentisini yansıtıyor.

Petrol piyasası için en büyük endişe Hürmüz Boğazı’na odaklanmış durumda; ancak şu anda Tahran’ın bu dar su yolunda deniz taşımacılığını kesintiye uğratma niyetinde olduğuna dair bir işaret yok. Dünyadaki ham petrol üretiminin yaklaşık beşte biri, Suudi Arabistan da dahil olmak üzere, bu boğazdan geçiyor.

Saxo Markets baş yatırım stratejisti Charu Chanana “Trump’ın İran’dan ‘koşulsuz teslimiyet’ talebi ve ülkenin dini liderine yönelik tehditleri, diplomasinin artık bir seçenek olmadığını gösteriyor. En kötü senaryoda Hürmüz’ün ablukaya alınması, fiyatları sert şekilde yukarı çekebilir” diye ekledi.