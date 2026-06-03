Brent petrolün varil fiyatı 97 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü (WTI) haftanın ilk iki işlem gününde yüzde 7’den fazla yükseldikten sonra 95 dolar civarında işlem gördü.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi, Washington ile Tahran arasında uzun süredir devam eden ancak kırılgan durumda olan müzakereleri tehlikeye atarken, İran da çevre ülkelere füze saldırıları düzenledi.

İsrail ile Lübnan arasında yeni bir görüşme turunun çarşamba günü yapılması planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Washington’un Tahran ile yakında geçici bir barış anlaşmasına varabileceği konusunda hâlâ iyimser olduğunu söyledi. Trump, İran devlet medyasında yer alan ve Lübnan’daki çatışmalar nedeniyle ABD ile görüşmelerin askıya alındığını öne süren haberleri de yalanladı.

Mevcut ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ve Hürmüz Boğazı’ndan enerji akışının geleceğine ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. Geçen ay olası bir anlaşmaya yönelik iyimserlikle gerileyen fiyatlar, çözümün gecikmesiyle yeniden yükselişe geçti. Sürecin uzaması, Basra Körfezi’nden ihracatın tamamen normale dönmesi beklenirken dünyanın petrol stoklarına daha fazla başvurmak zorunda kalabileceği endişelerini artırıyor.

Singapur merkezli ING Groep NV Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, “ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıkları, petrol akışlarının normalleşmesini sağlayacak bir anlaşmanın hâlâ uzak olduğunu gösteriyor” dedi. Patterson, “Özellikle mevsimsel olarak talebin güçlendiği üçüncü çeyreğe yaklaşırken riskler yukarı yönlü” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Orta Doğu’daki çatışmalar tırmanmaya devam ediyor. İran’ın Kuveyt ve Bahreyn’e balistik füze fırlattığı, füzelerin bir kısmının hedefe ulaşamadan parçalandığı veya hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bildirildi. Ayrıca ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) X platformundaki paylaşımlarına göre Amerikan güçleri İran’a bağlı Keşm Adası’na da saldırılar düzenledi.

ABC News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, savaşı sona erdirmeye yönelik ön anlaşmanın bir parçası olarak İran’ın belirli nükleer tavizleri yazılı şekilde taahhüt etmesini istiyor. Haberde, Tahran yönetiminin daha önce nükleer programıyla ilgili bazı şartları kabul edeceğine dair sözlü güvence verdiği belirtildi.