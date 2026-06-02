Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Genç TV’de yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu “Er Meydanı” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilerin önemine dikkat çeken Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının geçmişte İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nda gözlemci statüsü elde etmek için de mücadele verdiğini hatırlattı.

Bu örgütlere üye ülkelerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak tanımasının, Kıbrıs Türk tarafının gözlemci statüsünü engellemediğini ifade eden Erhürman, benzer şekilde TDT içerisinde de ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, Kazakistan’da yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonların kaldırılması gerektiğini vurguladığını anımsatarak, bunun yalnızca kendi talebi olmadığını, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi belgelerinde de bu yönde değerlendirmeler bulunduğunu anlattı.

“BEKLENTİ YÖNETİMİNDE HATA YAPILDI”

Geçmiş dönemde TDT konusunda kamuoyunda oluşturulan beklentileri de eleştiren Erhürman, gözlemci üyeliğin kısa sürede tanınma, doğrudan uçuşlar ya da tam üyelik getireceği yönündeki söylemlerin doğru olmadığını savundu.

Diplomaside beklenti yönetiminin önemli olduğunu belirten Erhürman, bazı Türk devletlerinin Avrupa Birliği ile ilişkileri nedeniyle farklı dengeleri gözettiğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in Kazakistan ziyaretini “tarihi” olarak nitelendirmesini de değerlendiren Erhürman, bunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından Hristodulidis’in benzer bir görüşme talep etmesine benzetti.

“Hindistan ziyareti tarihi ziyaret olarak değerlendirilmedi ama Kazakistan ziyareti tarihi olarak nitelendirildi” diyen Erhürman, kendisi açısından ortada bir hayal kırıklığı olmadığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan’daki zirveye davetin gerçekleşmesi konusunda önemli katkı koyduğunu belirten Erhürman, oradaki konuşmasında bunun için teşekkür ettiğini söyledi.

“TDT içindeki gözlemci üye statümüzü daha verimli kullanmalıyız” diyen Erhürman, Türk devletleriyle ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki çabaların süreceğini kaydetti.

TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU

Programda Taşınmaz Mal Komisyonu’yla ilgili tartışmalara da değinen Erhürman, komisyonun etkili iç hukuk yolu niteliğini tamamen kaybedeceği yönündeki değerlendirmelerin gerçekçi olmadığını söyledi.

Haziran ayında yapılacak değerlendirmeler öncesinde yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Erhürman, amaçlarının sürecin olumsuz değil olumlu yönde ilerlemesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Komisyonun son dönemde daha verimli çalıştığını kaydeden Erhürman, başvuruların daha hızlı sonuçlanması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun tüm mülkiyet sorunlarını çözecek bir mekanizma olmadığını da vurgulayan Erhürman, “Bu mekanizma bizi uluslararası hukukun içinde tutuyor ancak kapsamlı çözümün yerini tutamaz” dedi.

“TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI BULUNAN KİŞİLERLE İLGİLİ DİYALOG DEVAM EDİYOR”

Türkiye’ye giriş yasağı bulunan KKTC vatandaşları konusuna da değinen Erhürman, bugün itibarıyla 16 kişinin yasağının kaldırıldığını anımsattı.

Bu süreçte isimleri kamuoyuyla paylaşmamayı tercih ettiğini belirten Erhürman, ilgili kişileri bizzat arayarak bilgilendirdiğini söyledi.

Kendisine ulaşan listedeki isimlerin kamuoyunda bilinen listeyle birebir örtüşmediğini ifade eden Erhürman, halen Türkiye’ye giriş yapamayan bazı kişilerin bulunduğunu ancak sayının çok yüksek olmadığını kaydetti.

Erhürman, “Ben sorunları çözmek istiyorum. 16 arkadaşımızın sorunu çözüldü, devamı da gelecek. Bu konuyla ilgili diyalog devam ediyor” dedi.

"BELEDİYE YÖNETMELİ"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı karşısındaki parkın yönetimine ilişkin son günlerde yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın parkın belediyeye devredilmesi yönündeki talebinin hatırlatılması üzerine konuşan Erhürman, söz konusu alanla ilgili kararın Cumhurbaşkanlığı tarafından değil, Bakanlar Kurulu tarafından alındığını vurguladı.

Erhürman, “Bu Bakanlar Kurulu kararıdır. Bakanlar Kurulu bir karar üretti ve bu kararla parkı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yönetimine ve kullanımına bıraktı. Dolayısıyla bu, Cumhurbaşkanlığı’nın uhdesinde olan bir yetki değildir” dedi.

Kişisel görüşünü de paylaşan Erhürman, bir parkın bakım ve yönetiminin o parkın bulunduğu şehirdeki belediye tarafından yapılmasının en doğru yöntem olduğunu düşündüğünü ifade etti.

“Bir parkın bakımının, o parkın bulunduğu şehirdeki belediye tarafından yapılmasının en doğru yöntem olduğunu düşünürüm” diyen Erhürman, buna rağmen mevcut durumun Bakanlar Kurulu kararıyla şekillendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bakanlar Kurulu kararıyla alınan sonuç bu oldu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ile şu anda hiçbir ilgisi yok. Bakanlar Kurulu kararı da bunu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına bıraktı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kıbrıs Postası