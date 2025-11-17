Brent petrol vadeli işlemleri varil başına 64 sent düşüşle 63,75 dolardan, ABD ham petrolü (WTI) petrol vadeli işlemleri ise varil başına 66 sent düşüşle 59,43 dolardan işlem görüyor.

Geçen haftaki yüzde 2’yi aşan ralli, Novorossiysk’teki ve Caspian Pipeline Consortium tarafından işletilen komşu terminaldeki tedarik kesintisiyle desteklenmişti. Novorossiysk’teki yükleme operasyonlarının yeniden başladığı, sektör kaynakları ve LSEG verileriyle doğrulandı; bu durum, kısa vadeli arz baskısının azaldığını gösterdi.

Ancak piyasa hâlâ karmaşık sinyallerle karşı karşıya. Bir yanda Ukrayna, Rusya’nın petrol altyapısına yönelik saldırılarını sürdürüyor; Ukrayna Cumartesi günü Ryazan rafinerisini hedef aldı. Diğer yanda, OPEC+’ın üretim kararlarının yarattığı aşırı arz algısı piyasada baskı yaratıyor.

Lukoil ve Rosneft gibi Rus petrol şirketlerini hedef alan Batı yaptırımlarının 21 Kasım sonrası daha da derinleşmesi bekleniyor; ABD yetkilileri, Rusya ile iş yapan herhangi bir ülkeyi cezalandırmayı öngören yasaları değerlendiriyor.