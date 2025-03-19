Küresel gösterge Brent, Salı günü yüzde 0,7 kayıp yaşadıktan sonra varil başına 70 dolar seviyesinde seyretti. ABD ham petrolü ise 67 doların altında işlem gördü. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), geçen hafta ABD genelindeki ham petrol stoklarının 4,6 milyon varil arttığını açıkladı. Ancak, Oklahoma’daki Cushing petrol depolama merkezinde stokların azaldığı görüldü.

Rusya ve İran ile ilgili jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı Yemen’deki Husi militanlarını dizginlemeye zorladı ve bu grubun saldırılarını doğrudan Tahran’ın sorumluluğunda gördüğünü belirtti. Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump’ın Ukrayna’da ateşkes sağlanması yönündeki çağrısını reddetti ve bunun yerine ülkenin enerji altyapısına yönelik saldırıları sınırlamayı kabul etti.

Yatırımcılar ayrıca Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın faiz kararını ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarını yakından takip edecek. Trump’ın ticaret savaşını tırmandırdığı bir dönemde, piyasalar genelinde ekonomik yavaşlama endişeleri nedeniyle riskten kaçış eğilimi güçlenirken, borsalarda satış dalgası yaşanıyor.