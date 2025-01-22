Petrol, Başkan Donald Trump’ın Çin’e gümrük vergisi tehdidinde bulunması ve Kanada ve Meksika’ya ağır vergiler uygulanmasının düşünüldüğünü söylemesinin ardından birçok cephede ticaret savaşları konusunda endişe yaratmasıyla kayıplarını korudu.

Brent, Perşembe gününden bu yana düşüş serisinin ardından varil başına 79 dolara yakın işlem gördü, Batı Teksas Ara Petrolü ise 76 doların altındaydı. Trump, ülkeden gelen fentanil akışına misilleme olarak Çin’e yüzde 10 gümrük vergisi uygulamayı düşündüğünü söyledi. Kanada, olası vergileri yenmek için ABD’ye ham petrol göndermeye başladı.

Trump’ın göreve geldiği ilk gün, ABD enerji politikasında bir revizyon ve Kanada ile Meksika’ya yüzde 25’e kadar gümrük vergisi tehdidi de dahil olmak üzere kapsamlı yürütme kararlarıyla başladı. Her iki ülke de Amerikan rafinerilerinde işlenen ham petrol de dahil olmak üzere ABD’ye mal ihraç eden başlıca ülkeler.

Tarife artışı ABD’li tüketicileri de vuracak

Rystad Energy’ye göre Kanadalı tedarikçiler tarifelerden önce “mümkün olduğunca çok hacmi piyasadan çıkarmaya” çalışıyor. Trump’ın 1 Şubat’tan itibaren başlayabileceğini söylediği vergiler, Goldman Sachs Group Inc.’in geçen yıl uyardığı üzere, Amerikan tüketicileri için daha yüksek benzin maliyetlerine yol açacak.

Ham petrol, fiziksel petrol ve tanker piyasalarını altüst eden Rusya’ya yönelik geniş kapsamlı ABD yaptırımları sayesinde bu yıl hala yüksek seyrediyor. Trump, Başkan Vladimir Putin Ukrayna konusunda müzakere etmek için masaya gelmezse Moskova’ya daha fazla yaptırım uygulayacağını söyledi.

ING Groep NV’nin Singapur’daki emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, “Petrol piyasasının dikkati yavaş yavaş Rusya yaptırım risklerinden ticaret gerginliklerinin tırmanması gibi gerçek bir riske doğru kayıyor” dedi. Tarife tehdidinin de ABD dolarını desteklediğini sözlerine ekledi.