Brent varil başına 70 doların altında işlem gördü ve vergilerin talebi azaltacağı endişesiyle hafta boyunca yaklaşık yüzde 5 düştü. ABD Ham Petrolü 66 dolara yakın seyretti. Trump, yürürlüğe girmelerinden sadece birkaç gün sonra, 2 Nisan’a kadar bir ticaret anlaşması kapsamında olan Meksika ve Kanada’ya uygulanan tarifeleri azaltan emirleri Perşembe günü imzaladı.

Trump’ın ticaret politikaları ve hedef ülkelerden gelen misilleme önlemleri piyasaları sarstı. Bu sebeple, ABD ham petrolü Aralık 2023’ten bu yana en uzun düşüş serisi olan yedinci haftalık düşüşe doğru ilerliyor. OPEC+’nın Nisan ayında üretimi canlandırmaya başlama planı düşüşe eklendi.

Vanda Insights’ın kurucusu Vandana Hari, ” Petrol fiyatları “daha fazla düşüşe karşı savunmasız” dedi.

Kanada, ABD yönetimi herhangi bir vergiyi yerinde tutarsa ​​misilleme önlemlerini kaldırmayacağını söylüyor.