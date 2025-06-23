Petrol fiyatları, ABD’nin hafta sonu İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı, arz endişelerini artırarak pazartesi günü Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

Brent yüzde 2,49 artışla 78,93 dolara yükseldi. ABD ham petrolü ise yüzde 2,56 değer kazanarak 75,73 dolara ulaştı.

Fiyatlardaki yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonunda İran’ın ana nükleer tesislerini “yok ettiğini” açıklamasının ardından geldi. Trump, İsrail’in saldırısına katılarak Orta Doğu’daki çatışmayı tırmandırdı ve Tahran da kendini savunma sözü verdi.

İran, OPEC’in üçüncü en büyük ham petrol üreticisidir. Piyasa katılımcıları, İran’ın misillemesinin Hürmüz Boğazı’nın kapatılması da dahil olabileceği korkusuyla petrol fiyatlarında daha fazla artış bekliyor.