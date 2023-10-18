ABD ham petrolü Salı günü neredeyse 2 dolar aralığında dalgalandıktan sonra değişmedi. Biden, Çarşamba günü İsrail'e gidecek. Aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye kara saldırısı planları yapması nedeniyle piyasalar gergin durumda.

Daha önce fiyatlar, Rusya Merkez Bankası'nın OPEC+'nın 2024 başında üretim artışı düşünebileceği yönündeki beklentilerini yinelemesinin ardından kayıplarını telafi etmeden önce yüzde 1'den fazla düştü. Kısa süre sonra Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, OPEC+'nın Kasım ayındaki toplantısında hangi piyasa kararlarını alabileceğini konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

CIBC Private Wealth'in kıdemli enerji yatırımcısı Rebecca Babin, "Yatırımcılar yüksek alarmda kalmaya devam ederken, petrol bekleme eğiliminde. Birçok yatırımcı ham petrol arzının etkilenmesi durumunda aktif olarak yukarı yönlü alım opsiyonları satın alıyor” dedi.

Ham petrol yatırımcıları ayrıca Venezuela hükümetinin Salı günü ABD destekli muhalefetle bir anlaşma imzalamasının beklendiği Barbados'taki gelişmeleri de takip ediyor. Gelecek yıl daha özgür bir başkanlık seçimi karşılığında anlaşma, ABD'nin ülkeye yönelik yaptırımları hafifletmesinin önünü açabilir ve potansiyel olarak petrol ihracatını artırabilir.

Orta Doğu'daki kriz ve krizin İsrail ve Gazze'nin ötesine yayılma riski nedeniyle ham petrol piyasası gergin durumda; bu durum, potansiyel olarak kilit üreticilerden gelen ham petrol akışlarını tehlikeye atıyor.