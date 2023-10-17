ABD ham petrolü Pazartesi gününü yüzde 1'den fazla düşüşle kapattıktan sonra varil başına 86 dolara düştü. Biden, Hamas- İsrail çatışmasının ardından desteğini göstermek için Çarşamba günü ülkeye gidecek. İsrail aynı zamanda Gazze'ye kara saldırısı planlarını da sürdürüyor.

Ham petrol piyasası, Orta Doğu'da yaşanan ani krizin İsrail ve Gazze'nin ötesine yayılma riskiyle karşı karşıya kalması ve önemli üreticilerden gelen ham petrol akışlarını potansiyel olarak tehlikeye atması endişesiyle gergin durumda. Hamas'ı destekleyen İran, savaşın genişlemesinin "kaçınılmaz aşamaya yaklaştığı" konusunda uyardı. Tahran ayrıca güney Lübnan'daki Hizbullah silahlı grubunu da destekliyor.

Singapur'daki Mizuho Bank Asya ekonomi ve strateji başkanı Vishnu Varathan, "Petrol fiyatlarındaki kısıtlama büyük ölçüde çatışmanın daha geniş alana yayılmamasına bağlı" dedi. Ham petrolün 100 ila 120 dolar arası temel bir durum olmasa da böyle bir yükselişin önemli ve büyüyen bir risk olduğunu söyledi.

Bu arada bölgenin ötesinde ham petrol yatırımcıları, Venezuela hükümetinin Salı günü muhalefetle bir anlaşma imzalayabileceği Barbados'taki olayları takip edecek. Böyle bir anlaşmanın imzalanması halinde, ABD'nin ülkeye yönelik yaptırımları hafifletmesinin önünü açabilir ve potansiyel olarak petrol ihracatını artırabilir.