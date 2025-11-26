Petrol fiyatları, Çarşamba günü Asya seansında büyük ölçüde sabit kaldı. Önceki seanstaki keskin kayıpların ardından yatırımcılar, ABD ham petrol stoklarındaki beklenenden daha düşük azalışı ve Rusya-Ukrayna barış çerçevesine yönelik artan ilerleme işaretlerini değerlendirdi.

Türkiye saati ile 00.06 itibarıyla, ocak vadeli Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,2 artışla varil başına 62,60 dolara yükselirken, Batı Teksas petrolü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri de yüzde 0,2 artarak varil başına 58,08 dolara çıktı.

Her iki kontrat da Salı günü yaklaşık yüzde 1,5 düşerek bir ayı aşkın sürenin en düşük seviyelerine gerilemişti.

Amerikan Petrol Enstitüsü’nden (API) gelen verilere göre, 21 Kasım’da sona eren haftada ABD ham petrol stokları 1,9 milyon varil azaldı. Bu rakam, 2,4 milyon varillik beklentinin altında kaldı. Tahminlerden daha zayıf gerçekleşen düşüş, yıl sonuna doğru yavaş talep konusundaki endişeleri artırarak ham petrol vadeli işlemlerine desteği sınırladı.

Benzin ve damıtılmış yakıt stokları sırasıyla 500 bin varil ve 800 bin varil arttı. Bu durum, tatil seyahat sezonuna girilirken tüketimin zayıf olduğuna işaret etti.

ING analistleri, “Genel olarak, ham petrol stoklarındaki beklenenden daha küçük düşüş ve benzin stoklarındaki beklenenden daha az artış ile rakamlar büyük ölçüde nötr” değerlendirmesinde bulundu.

Petrol tüccarları, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy’nin Salı günü Kiev’in Rusya ile savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD destekli bir çerçeveyi ilerletmeye hazır olduğunu açıklamasının ardından jeopolitik gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Hafta başında Cenevre’de ABD ve Avrupa yetkilileriyle, aşamalı güvenlik garantilerini içeren revize edilmiş bir barış önerisi görüşülmüştü.

ING analistleri, “ABD ve Ukrayna’dan Rusya-Ukrayna barış anlaşmasına ilişkin olumlu sinyaller enerji piyasaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Ancak Rusya’nın mevcut plan konusundaki duruşu hakkında çok az netlik var” ifadelerini kullandı.

Barış anlaşmasına yönelik güvenilir herhangi bir ilerleme, Rus ham petrolü ve rafine ürünleri üzerindeki kısıtlamaları hafifletebilir. Bu da küresel piyasalara artan arzın geri dönme ihtimalini güçlendiriyor.

Bu olasılık, son günlerde ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluştururken stok azalışlarından gelebilecek desteği de dengeledi.

Yatırımcılar şimdi Çarşamba günü açıklanacak resmi ABD hükümeti stok verilerini ve diplomatik çabalara ilişkin daha fazla netlik bekliyor.