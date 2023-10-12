ABD ham petrolü, Çarşamba günü düştükten sonra varil başına 83 doların altına geriledi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, krize tepki kapsamında İran'ın 6 milyar dolarlık petrol parasını yeniden dondurmayı değerlendiriyor. İsrail, Hamas'ı yok etme sözü verdi ve dünya ham petrol arzının yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan Ortadoğu'yu karıştırabilecek Gazze'ye büyük bir kara saldırısının sinyalini verdi.

Mizuho Bank Asya Ekonomi ve Strateji Başkanı Vishnu Varathan, petrolde jeopolitik bir alevlenme riskinin hâlâ gizli olduğunu, savaşın petrol arzını etkilemeyeceğine dair güvenceler, çatışmanın yayılmaması koşuluna bağlı olduğunu söyledi.

Ham petrolün bu haftaki ilk kazanımı, Salı günü OPEC+ lideri Suudi Arabistan'ın grubun küresel petrol piyasalarını dengeleme çabalarına verdiği desteği yinelemesiyle silindi. Rekor düzeydeki Amerikan üretiminin yanı sıra ABD ile Venezuela arasında bir anlaşma olasılığı da geçen çeyrekteki güçlü yükselişin desteklenmesine yardımcı olan arz sıkışıklığına ilişkin endişelerin azalmasına yardımcı oldu.

Verilere aşina olan kaynaklara göre, endüstri tarafından finanse edilen Amerikan Petrol Enstitüsü'nün ülke çapındaki stoklarda neredeyse 13 milyon varillik bir artış bildirmesinin ardından ABD stok seviyeleri ilgi odağı olacak. Ancak Cushing, Oklahoma merkezindeki stoklar kritik düşük seviyelere geriledi. Resmi rakamlar Perşembe günü ilerleyen saatlerde açıklanacak.