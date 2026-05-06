Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile savaşı sona erdirecek nihai anlaşma konusunda “büyük ilerleme” kaydedildiğini açıklamasının ardından ikinci günde de geriledi.

Brent petrol, salı günü yüzde 4 düşüşün ardından varil başına 108 dolara doğru inerken, ABD ham petrolü (WTI) 100 dolar civarında işlem gördü. Trump, Truth Social paylaşımında ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan gemileri geçirme çabalarını duraklatacağını, ancak deniz ablukasının süreceğini belirtti.

Küresel gösterge petrol fiyatı, şubat sonunda başlayan çatışmadan bu yana yaklaşık yüzde 50 yükseldi. Bu süreçte yüz milyonlarca varil Basra Körfezi petrolü küresel piyasalardan kesildi. Bölgedeki akışlar, Tahran’ın deniz taşımacılığını engellemesi ve ABD’nin gemilerin İran limanlarına erişimini durdurmasıyla çift taraflı abluka nedeniyle ciddi şekilde kısıtlandı.

Daha önce Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik bombardımana başlamasından 66 gün sonra “Operation Epic Fury” operasyonunun sona erdiğini duyurdu ve “Bu operasyonun hedeflerine ulaştık” dedi.

Salı günü Washington, aktif savaşa dönüş ihtimalini düşük gösterirken, Savunma Bakanı Pete Hegseth yaklaşık bir ay önce başlayan ateşkesin hâlâ yürürlükte olduğunu teyit etti. Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise Tahran’ın Basra Körfezi ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki gemilere yönelik saldırılarının ateşkes ihlali sayılmadığını ifade etti. Caine, Hürmüz çevresindeki kapanmanın yaklaşık 22.000 denizciyi taşıyan 1.550’den fazla ticari gemiyi Basra Körfezi’nde mahsur bıraktığını söyledi.

ABD’de açıklanan sektör verileri, ham petrol stoklarının geçen hafta 8,1 milyon varil azaldığını gösterdi. Bu veri resmi rakamlarla doğrulanırsa şubat ortasından bu yana en büyük düşüş olacak.