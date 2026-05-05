ABD ile İran karşılıklı ateş açarken, enerji altyapısına yönelik saldırılar yeniden başladı ve Hürmüz Boğazı yakınlarında gemiler hedef alındı.

Brent petrol, pazartesi günü yüzde 5,8 yükseldikten sonra varil başına 114 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) 105 doların altında kaldı. ABD Merkez Komutanlığı’na göre, ABD ordusu iki ABD bayraklı gemiye boğazdan geçişleri sırasında eşlik ederken İran saldırılarını püskürttü. Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise Füceyre’de bir petrol terminali vuruldu.

Yeni çatışma dalgası, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemiler için güvenli geçiş sağlamaya çalıştığı bir dönemde geldi ve Washington ile Tahran arasındaki dört haftalık ateşkese dair şüpheleri artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Salem News Channel’a yaptığı açıklamada savaşın iki ila üç hafta daha sürebileceğini söyledi.

CBS’in haberine göre, ABD savaş gemisi USS Truxtun ve USS Mason boğazdan geçiş yaptı. Gemilere Apache helikopterleri ve diğer hava araçları eşlik ederken, geçiş sırasında koordineli tehditlerle karşı karşıya kalındı.

MST Marquee kıdemli enerji analisti Saul Kavonic, saldırıların “ateşkesin çözülmeye başladığını gösterdiğini” belirterek, “Savaşın yeniden başlaması ve özellikle daha fazla petrol altyapısının zarar görmesi halinde petrol fiyatları ciddi şekilde yükselebilir” dedi.

Brent petrol, çatışmanın piyasadan milyonlarca varil arzı çekmesiyle bu yıl yaklaşık yüzde 90 yükseldi. Hürmüz Boğazı neredeyse geçilemez durumda kalırken, bölgedeki birçok kuyuda üretim durduruldu. Boğaz, Tahran’ın gemi geçişlerini engellemeye çalışması ve Washington’un İran’a giden ya da İran’dan çıkan gemileri durdurmasıyla çift taraflı abluka altında.

Eurasia Group jeopolitik analisti Gregory Brew ise, “Piyasa açısından sonuç, ABD ile İran arasında bir anlaşma olmadığı sürece boğazın kapalı kalmaya devam edeceğine dair daha fazla işaret” diyerek, bunun petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskının süreceği anlamına geldiğini ifade etti.