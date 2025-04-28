Petrol fiyatları Asya seansında Pazartesi günü hafif düşüş gösterdi. Geçen haftaki kayıplarını sürdüren fiyatlar, ABD-Çin ticaret savaşı ve OPEC+'ın üretimi artırma planları konusunda tedirginlik yaşayan yatırımcıların etkisiyle geriledi.

Fiyatlar, özellikle tırmanma belirtisi göstermeyen ABD-Çin ticaret savaşı karşısında zayıf talebe ilişkin süregelen endişeler nedeniyle kırılgan kalmaya devam etti. Piyasalar ayrıca Washington ve Pekin'den gelen karışık sinyallerin ardından iki ülke arasındaki ticaret görüşmeleri konusunda belirsizliğini korudu.

Petrol fiyatları bu yıl ciddi düşüşler yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi gündemi, küresel ekonomi ve ham petrol talebi konusunda endişeleri artırdı. Trump'ın en büyük petrol ithalatçısı Çin'e uyguladığı yüksek gümrük vergileri de piyasa hissiyatını olumsuz etkiledi.

Bununla birlikte, Trump yönetimi altında artan petrol üretimi ve başkanın sürekli olarak daha düşük enerji fiyatları çağrısında bulunması da son aylarda ham petrol fiyatlarını baskıladı.

Haziran vadeli Brent petrol vadeli işlemleri %0,2 düşüşle varil başına 66,71 dolara gerilerken, Batı Teksas tipi ham petrol vadeli işlemleri Türkiye saatiyle 05.01'de varil başına 62,91 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Trump'ın Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmeleri hakkındaki yorumları da bir anlaşmanın yakın olup olmadığı konusunda net sinyaller vermedi.

ABD-Çin ticaret müzakereleri konusundaki belirsizlik, görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair daha fazla karışık sinyal sonrasında petrol fiyatları üzerindeki en büyük baskı olmaya devam etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Pazar günü Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile doğrudan görüşüp görüşmediğini bilmediğini ve herhangi bir doğrudan ticaret görüşmesinin yapıldığından haberdar olmadığını söyledi.

Bessent'in açıklamaları, Trump'ın Çin ile görüşmelerin yapıldığı iddialarıyla çelişti. Pekin de geçen hafta hiçbir ticaret görüşmesinin yapılmadığını belirtmişti.

Bu belirsizlik, özellikle dünyanın en büyük ekonomilerinin Nisan ayı boyunca acı bir tarife değişimine girdiği düşünüldüğünde, Çin-ABD ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırdı.

Yatırımcılar, ticaretle ilgili aksaklıkların ekonomik büyümeyi yavaşlatacağından ve petrol talebini azaltacağından endişe duyuyor.

Petrol piyasaları ayrıca önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) toplantısını bekliyor.

Kartel üyelerinin üst üste ikinci ay üretimi artırması bekleniyor. Daha yüksek üretim hacimlerinin düşük fiyatların etkisini dengelemesine yardımcı olması öngörülüyor.

OPEC+ ayrıca Trump'ın daha yüksek üretim ve daha düşük petrol fiyatları çağrılarına paralel olarak üretimi artırıyor. Kartel, son üç yıldan bu yana üretim kesintilerini kademeli olarak azaltma sürecinde bulunuyor.