ABD ham petrolü, ABD göstergesinin Salı günü varil başına 2,50 dolardan fazla dalgalanması ve ardından hafif bir yükselişle kapanmasının ardından varil başına 89 dolar civarında kaldı. OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Çarşamba günü ilerleyen saatlerde toplanıyor ancak delegeler, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kısıntılarına öncülük etmesi nedeniyle kurumun politikada herhangi bir değişiklik tavsiye etmesini beklemiyor.

Bu arada ABD'de hükümet, Cushing'deki depolama merkezi de dahil olmak üzere ham petrol stoklarının hızla azaldığı bir ortamda ham stok rakamlarını yayınlayacak. Sektör tarafından finanse edilen Amerikan Petrol Enstitüsü'nün Salı günü yayınladığı tahminler, geçen hafta Oklahoma sahasında mütevazı bir artış olduğunu, ancak rakamlara aşina olan kişilere göre ülke çapında bir beraberlik olduğunu gösterdi.

Petrol, OPEC+'nın arz kesintilerinin piyasayı sıkılaştırması, stokların azalması ve geniş çapta izlenen zaman aralıklarının acil varillere yönelik rekabetin arttığına işaret etmesiyle Haziran ortasından bu yana yükseldi. Fiyatların varil başına 100 dolara ulaşabileceği yönündeki söylemi yeniden alevlendiren yükseliş, son oturumlarda yatırımcıların Fed'in faiz artırımıyla işinin bitmeyebileceğinden endişe duymasıyla dirençle karşılaştı. Dolardaki yükseliş de emtiaları çoğu alıcı için daha pahalı hale getirdi.

Rusya'nın dizel sevkiyatı yasağına yönelik olası bir değişiklik de odak noktasıydı. Konuyla ilgili bilgiye sahip kaynaklara göre Moskova, yalnızca yakıt üreten şirketlerin ihracat yapmasına izin verecek, ancak üretici olmayanlar için kısıtlamanın yürürlükte kalmasını sağlayacak, denizaşırı tedarik üzerindeki kısıtlamaya ilişkin değişiklikleri tartışıyor.