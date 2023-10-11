ABD ham petrolü, Pazartesi günü savaş riski priminin piyasaya dönmesinin ardından varil başına 86 dolar civarında işlem gördü. Devlet tarafından işletilen Suudi Basın Ajansı'nın bildirdiğine göre krallık, OPEC+'nın petrol piyasalarını dengeleme çabalarına ve küresel ekonominin büyümesine katkıda bulunacak "her şeye" desteğini yineledi.

Savaşın, dünyanın ham petrol arzının yaklaşık üçte birini oluşturan Orta Doğu'daki diğer ülkeleri de sürükleyebileceği riski sürüyor.

İran'ın saldırıda doğrudan yer aldığına dair herhangi bir kanıt, petrol akışını tehdit edebilir. Başlıca riskler, ABD'nin ülkenin ham ihracatına yönelik yaptırımlarının daha sıkı uygulanması veya Tahran'ın muhtemelen gemilere yönelik saldırılarla önemli nakliye hatlarını abluka altına alması olabilir.

SDIC Essence Futures Co.'nun Baş Enerji Analisti Gao Mingyu, “Piyasanın artık çatışmanın herhangi bir şekilde tırmanması riskini ve bunun İran gibi ham petrol tedarik eden ülkeler üzerindeki etkilerini fiyatlaması gerekiyor. Çatışmaların dışında Çin, ekonomisinin ülkenin resmi büyüme hedefine ulaşmasına yardımcı olacak yeni önlemler düşünüyor ve bu da en büyük petrol ithalatçısının talebini artırabilir. Konuyu bilen kişiler, bu ay bir duyuru gelebileceğini söyledi” dedi.