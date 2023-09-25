ABD ham petrol yüzde 0,7 kadar yükselerek varil başına 90 doların üzerinde işlem gördü. Hedge fonları, yüksek fiyatlar ve azalan volatilitenin etkisiyle ABD ham petrolündeki yükseliş pozisyonlarını Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine yükseltirken, JPMorgan Chase & Co. "petrol süper döngüsü" tahminlerini artırdı.

Petrol fiyatları, OPEC+'nın temel taşları Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kısıntıları ve en büyük iki ekonomi olan ABD ve Çin'deki daha parlak görünümler sayesinde Mart 2022'den bu yana en büyük çeyreklik yükselişini kaydetmesiyle Haziran sonundan bu yana çeyrekten fazla arttı. Bu artış, ham petrolün varil başına 100 dolar olabileceği yönündeki söylentileri yeniden alevlendirirken, ithalatçılar üzerindeki fiyat baskısını da artırdı.

Şangay'daki Kaos Araştırma Enstitüsü'nden analist Zhou Mi, "Suudi Arabistan'ın üretim kesintilerini sürdürmesi ve hem Çin hem de ABD'nin makul talep göstermesi nedeniyle yükselişe devam ediyoruz. Şu anda geri dönüş için bir tetikleyici görmüyoruz" dedi.

Fiziksel pazarda pek çok sıkışıklık belirtisi var. Rusya geçen hafta dizel ve benzin ihracatını geçici olarak yasaklayarak akaryakıt fiyatlarını artırdı. Buna ek olarak, ABD ham stokları yeniden düştü ve petrolün zaman aralıkları geriye dönük bir yapıda, bu da yakın vadeli arzlar için güçlü bir rekabete işaret ediyor.

Bu arada Çin, en büyük petrol ithalatçısında jet yakıtı talebini artırmak için normalden daha uzun bir ara verilmesiyle Cuma gününden itibaren Altın Hafta tatiline hazırlanıyor. Temmuz ve ağustos aylarındaki rekor hava yolcu trafiğinin ardından, sekiz gün boyunca 21 milyondan fazla insanın uçması bekleniyor.