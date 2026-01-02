Referans Brent ham petrol vadeli işlemleri, 2026'nın ilk işlem gününde 61,1 dolar düzeyine, Batı Teksas ham petrol (WTI) vadeli işlemleri de, 57,7 dolar düzeyine yükseldi.

OPEC+, 4 Ocak'ta sanal olarak toplanacak ve grubun, üretim artışlarını askıya alma yönündeki Kasım ayı anlaşmasını sürdürmesi bekleniyor. ABD Yönetimi, ihracat kısıtlamalarını atlattığı iddia edilen Çin ve Hong Kong merkezli şirketleri ve gemileri hedef alarak Venezuela'nın enerji sektörü üzerindeki baskısını artırırken, jeopolitik gelişmeler arka planda yer almaya devam etti.

Ayrı bir gelişmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikler Yeni Yıl döneminde tırmandı ve Karadeniz liman tesislerine karşılıklı saldırılar düzenlenerek önemli enerji altyapıları hasar gördü.

Diğer yandan, Uluslararası Enerji Ajansı (EIA) verileri, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 1,934 milyon varil düştüğünü gösterdi. Bu, Kasım ortasından bu yana en büyük haftalık düşüşü işaret ediyor ve 0,9 milyon varillik düşüş beklentisini aşıyor.