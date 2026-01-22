Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) 16 Ocak haftasına ilişkin verilerine göre, ham petrol stokları 3,04 milyon varil arttı. Piyasa tahmini 1,7 milyon varillik bir artışa işaret ediyordu. Bir önceki haftada ham petrol stoklarındaki artış 5 milyon 278 bin milyon varil olarak kaydedilmişti.

Damıtılmış yakıt stokları 33 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 150 bin varil düşmesi yönündeydi. Bir önceki haftada stoklar 4 milyon 344 bin varil artış göstermişti.

Aynı dönemde benzin stokları 6,21 milyon varil yükseldi. Beklentiler artışın 2,5 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Önceki haftada benzin stokları 8 milyon 233 bin varil artmıştı.