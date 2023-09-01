ABD ham petrolü bu hafta neredeyse yüzde 5 artışla varil başına 83 doların üzerinde sabit kaldı. Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'a göre Moskova, OPEC+ ortaklarıyla ihracatta daha fazla kesinti yapılması konusunda anlaştı ve ayrıntıları önümüzdeki hafta açıklanacak. Yatırımcılar Suudi Arabistan'dan da benzer bir açıklama bekliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu ve müttefiklerinin piyasayı yeniden dengelemek için sevkiyatları azaltmasıyla ABD ham stokları daralıyor. Hükümetin bu haftaki rakamları, 10 milyon varilin üzerinde bir düşüş gösterdi ve bu da varlıkları Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye indirdi.

Petrolün bu haftaki yükselişi, ABD göstergesinin 2022 ortasından bu yana en uzun kazanç serisi olan üst üste üçüncü aylık kazancını sınırlamasına yardımcı oldu. Fiyatlara ek destek, Fed'in daha fazla faiz artışı yapmasına gerek kalmayacağı yönündeki spekülasyonlardan geldi. Bu arada Asya'da Pekin, sarsılan ekonomisini desteklemek için daha fazla adım atarak enerji tüketimine ilişkin görünümü iyileştirdi.

SDIC Essence Futures Co.'nun Pekin merkezli baş enerji analisti Gao Mingyu, Moskova ve OPEC+ müttefiki Riyad'ın hamlelerine atıfta bulunarak, "Petrol piyasası hala sıkı arz mantığıyla işlem görüyor" dedi. Gao'ya göre artık Çin ekonomisinde emlak sektörü de dahil olmak üzere bazı olumlu işaretler vardı.