Brent petrol, Suudi Arabistan ve Rusya’nın arz kesintilerinin etkisiyle üçüncü hafta üst üste yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor.

Perşembe günü de yüzde 2 yükselen Brent petrol aktif kontratı 94 doların üzerine yükseldi. Uluslararası Enerji Ajansı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü bu hafta piyasanın yıl sonuna kadar açık vereceği konusunda uyarıda bulunarak, ham petrolün geçen Cuma günkü kapanıştan bu yana yüzde 4'ten fazla yükselmesine yardımcı oldu.

Talep, ABD'nin resesyondan kaçınabileceğine dair artan işaretlerle de desteklenirken, Cuma günü Çin'den gelen veriler ekonomistlerin tahminlerini geride bırakarak, en kötü resesyonun geride kaldığına işaret etti. ABD ekonomisinin resesyondan kaçınabileceği düşüncesi ve Çin’den gelen son ekonomik veriler petrol piyasasındaki sıkılığın artabileceğini gösteriyor.

Commonwealth Bank of Australia Araştırma Direktörü Vivek Dhar “OPEC+ kesintileri düşünüldüğünde petrol piyasasında Brent’in 100 dolara yükseleceği ihtimali değerlendirmeli” yorumunu yaptı.