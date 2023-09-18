Küresel gösterge Brent, fiyatları yüzde 11 artıran üç haftalık yükseliş serisinin ardından varil başına 94 doların üzerine çıktı. Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kısıtlamalarını yıl sonuna kadar uzatmasıyla Prens Abdülaziz, Pazartesi günü ilerleyen saatlerde Calgary'de yapılacak Dünya Petrol Kongresi'nin açılış konuşmacıları arasında yer alacak.

Londra'da ham petrol, OPEC+'ın üretimi frenlemesi ve talep görünümünün iyileşmesi ile yılbaşından bu yana neredeyse yüzde 10 arttı; Çin'deki rafineriler tam kapasiteye ulaşırken ABD potansiyel olarak resesyondan kaçınıyor. Bu ortamda ham petrol stokları düşerken spekülatörler Brent ve ABD ham petrolüne yönelik net yükseliş tahminlerini toplam 15 ayın en yüksek seviyesine yükseltti.

Fed de dahil olmak üzere merkez bankacıları, faiz oranlarını artırarak fiyat artışlarının hızını yavaşlatmak için yeterince şey yapıp yapmadıklarını belirlemeye çalışırken, petrolün yükselişi dünya çapında enflasyonist baskıları artıracak. Diğerlerinin yanı sıra Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın vereceği kararlarla para politikası için önemli bir hafta olacak.

Danışmanlık şirketi Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Odak muhtemelen bu haftaki Fed toplantısına çevrilecek, ancak artan arz sıkışıklığı ve azalan stoklar muhtemelen yükseliş hissini desteklemeye devam edecek." dedi.