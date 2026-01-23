Doların zayıflaması ve risk iştahının artması, arz fazlası endişelerini dengeleyerek petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Petrol fiyatları, genel piyasalardaki risk iştahının artması ve doların zayıflaması nedeniyle yükseldi; bu durum, ABD ve diğer yerlerdeki yüksek arz endişelerini dengeledi.

Amerikan ekonomisinin üçüncü çeyrekte başlangıçta beklenenden daha fazla büyüdüğünü gösteren verilerin ardından Brent petrol varil başına 65 dolara doğru yükselirken, Batı Teksas Ham Petrolü de 60 dolar civarında seyretti.

Uluslararası Enerji Ajansı, ABD ve diğer yerlerdeki arz artışı işaretleri ışığında, bu yıl üretimin talebin çok üzerinde seyredeceği ve bunun da stokları artıracağı yönündeki beklentisini yineledi.

Perşembe günü açıklanan veriler, Amerikan ekonomisinin üçüncü çeyrekte başlangıçta beklenenden daha fazla büyüdüğünü gösterdi. ABD dolarının değer kaybetmesi, emtiaları yurtdışı alıcılar için daha ucuz hale getirdi.

OPEC+ ve ittifak dışındaki petrol arama şirketlerinin arz artışlarından kaynaklanan küresel arz fazlası endişeleri nedeniyle 2025'te yaşanan düşüşün ardından ham petrol bu ay hafifçe yükseldi.

Bu haftanın başlarında Uluslararası Enerji Ajansı , üretimin bu yıl talebin çok üzerinde seyredeceği ve stokları artıracağı yönündeki beklentisini yineledi.

Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde de petrol akışları yeniden başlarken, ABD müdahalesinin ardından Venezuela petrolü küresel pazarlara girmeye başladı.