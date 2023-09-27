ABD ham petrolü Salı gününü yüzde 0,8 yükselişle kapattıktan sonra varil başına 91 dolara yaklaştı. Kısa vadeli ABD varillerinin primi bir yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yakın, bu da bir açığa işaret ediyor. Çarşamba günü ilerleyen saatlerde açıklanacak resmi veriler, ABD'nin önemli bir depolama tesisinde ham petrol stoklarında yeni bir düşüş olduğunu doğrulayabilir.

Shandong merkezli Qisheng Futures Analisti Gao Jian, "Petrolün temelleri hâlâ güçlü, ciddi bir düşüş eğilimi yok" dedi ve yatırımcıların makro dalgalanmaları ve hisse senetlerindeki riskten kaçış hissiyatını izleyeceğini ekledi. Jian "Ticaret düzeltme modunda kalmaya devam ediyor ve ham petrolün düşme riski henüz yok" diye ekledi.

OPEC'in Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintileri nedeniyle Ekim ayından itibaren günde 3 milyon varil kadar açık olacağını tahmin etmesiyle vadeli petrol kontratları 2022'nin başından bu yana en büyük çeyreklik sıçramasını gerçekleştirecek. Yükseliş ham petrolün 100 dolar olacağı yönündeki söylentileri yeniden alevlendirirken, kazançlar geçtiğimiz hafta durdu ve Eurasia Group'un da aralarında bulunduğu analistler, kartel ve müttefiklerinin fiyatların düşmemesi için gelecek yıl kısıtlamaları uzatması gerekebileceği konusunda uyardı.

Salı günü, endüstri tarafından finanse edilen Amerikan Petrol Enstitüsü, verileri bilen bir kişiye göre, Cushing, Oklahoma'daki depolama merkezindeki stokların geçen hafta yine düştüğünü, ancak ülke çapındaki stokların arttığını bildirdi. AlphaBBL Corp.'un ayrı bir tahmini de, varlıkların 2022 ortasından bu yana en düşük seviyeye gerilediği Cushing'de bir düşüşe işaret etti.