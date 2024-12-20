Petrol, güçlenen ABD dolarının fiyatlara baskı yapmasıyla haftalık düşüşünü sürdürerek haftanın son işlem gününde de geriledi.

Brent ham petrolü varil başına 72 dolara düştü ve bu hafta neredeyse yüzde 3 geriledi, ABD ham petrolü ise 69 dolara yakın seyrediyor.

Fed’in Çarşamba günü gelecek yıl daha az faiz indirimi sinyali vermesinin ardından dolardaki yükseliş daha da ivme kazandı ve petrol birçok alıcı için daha pahalı hale geldi.

Öte yandan Çin’in en büyük rafinerisi Sinopec, Perşembe günü ülkenin benzin talebinin geçen yıl zirveye ulaştığını ve dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısının zaten zayıf olan görünümüne katkıda bulunduğunu söyledi.

Ham petrol, 2019’dan bu yana en dar yıllık aralıkta işlem gördükten sonra ılımlı bir yıllık düşüşe doğru gidiyor. Fiyatlar, zayıf Çin talebi ve özellikle Amerika’dan gelen artan üretim endişeleri ile İran ve Rusya’ya yönelik daha sert yaptırımlar ihtimali tarafından sarsıldı.

Singapur’daki IG Asia Pte’de piyasa stratejisti olan Yeap Jun Rong, “Daha şahin bir Fed’in yarattığı olumsuz risk ortamı, ABD dolarındaki güçle birlikte petrol fiyatlarına bir miktar yan etki yapabilir” dedi.