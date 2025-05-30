Petrol, ABD’deki dalgalı gümrük tarifesi kararları ve piyasaların OPEC+ grubunun potansiyel üretim artışına hazırlanmasıyla, haftayı yüzde 1’den fazla düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,41 düşerek 63,89 dolara geriledi. ABD ham petrolü ise yüzde 0,44 azalarak varil başına 60,67 dolara düştü.

ABD’de Başkan Donald Trump’ın gümrük tarifeleri Perşembe günü geçici olarak yeniden yürürlüğe girdi; temyiz mahkemesi, Çarşamba günü bir ticaret mahkemesi tarafından alınan ve en kapsamlı tarifeleri derhal durdurma kararı veren kararı geri çevirdi.

Bu engelleme, Perşembe günü petrol fiyatlarının yüzde 1’den fazla düşmesine neden oldu; yatırımcılar bu kararın etkilerini tartarken belirsizlik hâkimdi. Analistler, gümrük tarifesi mücadelesinin mahkeme süreci boyunca belirsizliğini koruyacağını söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun, Cumartesi günü yapılacak toplantıda Temmuz ayı için üretim artışı kararı alması bekleniyor.

Aynı zamanda OPEC, Kazakistan gibi üzerinde anlaşılan üretim kotasını aşan ülkelerin üretimi kısmalarını sağlamaya çalışıyor.