Petrol, Trump’ın tehditlerinin odak noktasında olması ile haftalık kayıptan sonra tekrar yükseldi.

Brent ham petrolü, geçen hafta yüzde 2,1’lik düşüş sonrası varil başına 73 dolara yakın işlem gördü ve ABD petrolü 70 doların altına düştü.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Panama Kanalı’nın ABD ticaretinde önemli yeri olduğunu vurguladı. Eski ABD Başkanı Jimmy Carter’ın, kanalın yönetimini Panama’ya devretmesini “hata” olarak tanımlayan Trump, kanalın “başkalarının yararına değil” iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama’ya verildiğini kaydetti. Trump, Panama’nın, kanalın kullanımı için fahiş ücret talep ettiğini savunarak, “Ülkemize yönelik tam anlamıyla soygun, derhal sona ermelidir.” ifadesini kullandı.

Artan belirsizlik, ham petrolü Ekim ortasından beri işlem gördüğü dar aralıktan çıkaramadı; Çin’deki zayıf talep ve arz beklentileri kazanımları yumuşattı.

Vanda Insights’ın kurucusu Vandana Hari, “Trump’ın uluslararası sahnedeki tehditleri ve söylemleri şu anda petrol piyasaları için çoğunlukla gürültü niteliğinde. Zayıf ticaret göz önüne alındığında, ham petrolün yıl sonuna doğru düşmesini bekliyorum.” dedi.