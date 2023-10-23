Küresel gösterge Brent varil başına 92 doların altına gerilerken, ABD ham petrolü iki haftalık yükselişin ardından 87 dolar civarında işlem gördü.

Brent, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın Lübnan, İran ve potansiyel olarak ABD dahil olmak üzere diğer ülkeleri de sürükleyeceği endişesiyle yaklaşık yüzde 8 artış kaydetti. Orta Doğu, dünya ham petrolünün yaklaşık üçte birini sağlıyor ve piyasa için ana riskler, Washington'un yaptırım uygulanan İran petrolüne uygunluk kontrollerini artırması ve Tahran'ın önemli nakliye rotalarını aksatması olabilir.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne geniş çapta beklenen kara saldırısı, Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına alma çabalarına zaman kazanmak amacıyla ertelendi.

IG Asia Pazar Stratejisti Yeap Jun Rong, "İnsani yardım ve rehinelerin serbest bırakılmasına odaklanılması, İsrail'in olası bir kara saldırısının bekleyebileceğini gösterirken, petrol biraz nefes alıyor. Bu, en azından şimdilik daha fazla tırmanma riskini içerebilir" dedi.

Cuma günü açıklanan Borsa verilerine göre, hedge fonları 17 Ekim'de sona eren haftada Brent ve ABD ham petrolüğnün yükseleceğine dair bahislerini artırırken, petrol yatırımcıları savaş nedeniyle yükseliş pozisyonlarını artırdı. Ham petrolün oynaklığı da geçen hafta arttı.