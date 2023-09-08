Petrol fiyatları, OPEC+ liderleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerini yıl sonuna kadar uzatması ve ABD stoklarının düşmesinin ardından haftalık yükselişe yöneldi.

ABD ham petrolü Perşembe günü yüzde 0,8 oranında geriledikten sonra varil başına 86 dolara geriledi. Hafta boyunca ABD ham petrol göstergesi neredeyse yüzde 1 oranında artış gösterdi ve Çarşamba günü varil başına 88 doların üzerine çıkarak Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de veriler, ülke çapındaki ham petrol stoklarının 6,3 milyon varil azalarak Aralık ayından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi. Benzin ve damıtılmış ürün stokları da azaldı.

Singapur'daki Phillip Nova kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, ham petrol stoklarındaki düşüşe atıfta bulunarak, "Bu düşüşler dünyanın en büyük ekonomisindeki dirençli iç talebin işareti değilse nedir?" dedi.

Petrol bu çeyrekte, OPEC+'nın arz kesintilerinin fiyatları artırması ve önemli zaman aralıkları da dahil olmak üzere temel göstergelerin piyasanın daha da sıkılaştığına işaret etmesiyle yükseldi. Yine de bazı bankalar temkinli davranıyor; JPMorgan Chase & Co., talep görünümünün zorlu olması nedeniyle ham petrolün bu yıl varil başına 100 doları görme ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.