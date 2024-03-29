Petrol, OPEC ve müttefiklerinin ihracat kısıtlamalarının küresel arzı dizginlediğine dair son işaretin ardından çeyrekte yüzde 16 artış kaydetti.

ABD ham petrolü Cuma günü varil başına 83 doların üzerinde kapanarak bir haftadan uzun bir sürenin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

OPEC+ ittifakı, günlük yaklaşık 2 milyon varillik arz kesintisini Haziran ayı sonuna kadar uzattı ve bu da küresel stokların azalacağı yönündeki beklentileri destekledi. Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına düzenlediği insansız hava aracı saldırıları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve dünya çapındaki talep artışı da fiyatlara yardımcı oldu.

ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin temel göstergeler Perşembe günü güçlü ilerlemeler kaydederek sağlıklı büyümeye işaret etti. Bu, arz sıkışıklığının bir kısmını azaltan yurt içi ham petrol ve benzin stoklarındaki artışın dengelenmesine yardımcı oldu.

Yükseliş ortamı bazı bankaları daha yüksek fiyatlara yönelik alan olduğu konusunda uyarmaya teşvik etti. JPMorgan Chase & Co., mevcut tahminlere sadık kalarak bu hafta, eğer Rusya'nın üretim kesintilerinin etkisi karşı önlemlerle dengelenmezse, uluslararası gösterge Brent ham petrolünün Eylül ayına kadar üç haneli rakamlara yaklaşması için bir yol bulunduğunu söyledi.