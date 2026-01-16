Petrol fiyatları, ABD’nin İran’a karşı kısa vadede askeri bir adım atmayacağı yönündeki sinyallerin ardından Haziran ayından bu yana en sert düşüşünü kaydettikten sonra yatay seyretti.

Brent petrol, perşembe günü yüzde 4,2’lik sert düşüşün ardından varil başına 64 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) 59 dolar seviyelerinde işlem gördü.

New York Times’ın haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a yönelik olası saldırı planlarını ertelemesini istedi. Bu gelişme, İran’daki şiddetli protestolara ABD’nin anında askeri karşılık verme ihtimalini azaltarak, petrol üretimi ve sevkiyatında kesinti yaşanabileceği endişelerini hafifletti.

Buna karşın Washington, Orta Doğu’daki askeri varlığını güçlendirmeyi sürdürüyor. Fox News’in askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, en az bir uçak gemisi bölgeye yönlendirilirken, önümüzdeki günler ve haftalarda ek askeri unsurların da bölgeye kaydırılması bekleniyor.

ING Groep NV Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, ABD’nin İran’a yönelik yakın vadeli müdahale riskinin azaldığını ancak tamamen ortadan kalkmadığını belirterek, bu durumun kısa vadede piyasaları temkinli tutacağını ifade etti.