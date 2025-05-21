Petrol, CNN’in yeni ABD istihbaratının İsrail’in İran nükleer tesislerine olası bir saldırı için hazırlandığını öne sürmesinin ardından yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı 66 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü yüzde 3,5’e kadar yükseldi, ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi. CNN, ismi açıklanmayan yetkililere atıfta bulunarak İsrailli liderlerin saldırı düzenleme konusunda kesin bir karar alıp almadığının henüz net olmadığını bildirdi.

Petrol fiyatları, geçen haftadan bu yana İran-ABD nükleer görüşmelerine dair çelişkili haberler nedeniyle dalgalı seyrediyordu. Bu görüşmeler, yılın ilerleyen dönemlerinde arz fazlası beklenen piyasaya İran’dan ek petrol girmesinin önünü açabilir. Ancak İsrail’in olası bir saldırısı, bu müzakerelerdeki ilerlemeyi durdurabilir ve dünya petrolünün yaklaşık üçte birini sağlayan Orta Doğu’da gerginliği artırabilir.

Westpac Bankası emtia ve karbon araştırmaları başkanı Robert Rennie, “Bu haber, ABD-İran nükleer görüşmelerindeki risklerin ne kadar yüksek olduğunu ve İsrail’in, İran ticari nükleer kapasitesini sürdürmekte ısrar ederse ne kadar ileri gidebileceğini gösteren en net işaret. Petrol fiyatı, bu görüşmeler bir sonuca ulaşmadığı sürece risk primi taşımaya devam edecek.”