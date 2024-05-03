Petrol fiyatlarında jeopolitik gerilimlerin azalması aşağı yönlü fiyat hareketlerine neden oluyor.

Brent petrol bu hafta yüzde 6’yı aşan düşüş yaşadı. Brent petrolde fiyatlarda haftanın son işlem gününde 84 doların altı test edildi. ABD ham petrolü ise 79 dolar civarında işlem görüyor.

Petrolde yaşanan bu harekette özellikle Ortadoğu’daki gelişmelerin etkisi hissediliyor. Bölgeden gelen son haberlere göre, Hamas, İsrail ile geçici bir ateşkes önerisi üzerinde çalışıyor ve müzakerelere devam etmek üzere Mısır’a bir heyet göndermeyi planlıyor.

Bunun yanında, bu hafta ABD’den gelen veriler, yaz sezonu öncesinde akaryakıt talebinde bir başka düşüş olduğunu gösterdi.

İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının etkilerinin sınırlı kalması ve Washington’un Gazze’deki çatışmanın sona ermesi için bastırmasıyla petrol Nisan ortasındaki beş ayın en yüksek seviyesinden yaklaşık %10 düştü.

Çarşamba günü ABD ham petrol stoklarındaki sürpriz artış vadeli işlemlerde düşüşe yol açarken, en büyük ithalatçı Çin’den gelen talebe ilişkin endişelere ve dizel ve benzin gibi ürün piyasalarındaki zayıflığa katkıda bulundu.

Westpac Banking Corp. Emtia ve Karbon Stratejisi Başkanı Robert Rennie, “İsrail’in rehine anlaşmasını kabul etmeye daha istekli görünmesiyle jeopolitik prim hızla fiyatlanıyor. Brent için 90-95 dolar bölgesinin üzerinde büyük bir yükseliş görmek zor ve 85 doların altına inilmesi büyük bir tepe noktasının oluştuğuna işaret ediyor.”

OPEC+’nın kararı da yakından izleniyor

Petrol piyasasında OPEC+’nın üretim kesintisi konusunda alacağı karar da gündemde ilk sıralarda yer alıyor.

Bloomberg anketine katılan tüccar ve analistlerin neredeyse %90’ı koalisyonun 1 Haziran’daki toplantısında üretim kısıntılarını uzatacağını tahmin ederken, aşağı yönlü hareket OPEC+’nın üretim kısıntılarını uzatacağı yönündeki beklentileri canlandırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ana petrol şirketinin üretim kapasitesini artırdığını açıklamasının ardından, toplantıda fikir ayrılıkları olması bekleniyor.

Shell Plc Mali İşler Müdürü Sinead Gorman Perşembe günü bilançoyla ilgili telekonferansta OPEC’in “arz-talep dengesi açısından fark yaratacağını” söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı geçen ay yaptığı, talep yavaşlarken grup ve müttefiklerinin arz kısıtlamalarını gevşetmesi halinde küresel petrol piyasalarının tekrar arz fazlasına dönebileceği uyarısını yapmıştı.