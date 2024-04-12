Petrol, İsrail’in İran veya vekillerinin olası bir saldırısına hazırlık yapması ve yatırımcıların Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) arz ve talep görünümüne ilişkin yayınlayacağı raporu beklemesiyle yeniden kazançlarını sürdürdü.

Brent önceki seansı yüzde 0,8 düşüşle kapattıktan sonra varil başına 90 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü 86 dolara tırmandı. ABD, geçen hafta İran’ın Suriye’deki diplomatik yerleşkesine düzenlenen saldırıya yanıt olarak İsrail’e yönelik bir saldırının yakın olduğuna inanıyor. Wall Street Journal, konuyu bilen bir kişiye dayanarak İsrail’in önümüzdeki iki gün içinde bir saldırıya hazırlandığını bildirdi.

Singapur’daki Saxo Capital Markets Analisti Charu Chanana, “İran’ın müdahale tehdidinin şimdilik ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü eğilimi sürdürmesi muhtemel. Ancak jeopolitik risklerin daha fazla artmasından kaçınılırsa, son yükselişin tersine dönme riskiyle karşı karşıya kalabilir” dedi.

Rusya’nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırıları da dahil olmak üzere artan jeopolitik gerilimler, petrol opsiyon piyasasında yükseliş hareketini tetikledi. Son günlerde, ima edilen volatilitenin artmasıyla birlikte fiyatlar yükseldiğinde kar sağlayan alım opsiyonlarında artış yaşandı. Brent’teki alım opsiyonları, diğer satım opsiyonlarına göre hala primli işlem görüyor.

Ham petrol haftalık kayıp yolunda ilerliyor ancak Brent, kısmen OPEC+’ın arz kesintileri nedeniyle bu yıl hâlâ yüzde 17 civarında yüksek. OPEC, Perşembe günü yayınladığı aylık raporda 2024 için küresel petrol talebi büyümesine ilişkin güçlü görünümünü korudu; önde gelen yatırımcılar ve Wall Street bankaları fiyatlara ilişkin daha iyimser bir ton sergiledi.

UEA, Cuma günü ilerleyen saatlerde piyasanın bir anlık görüntüsünü sunacak ve küresel dengeler hakkında daha fazla bilgi verecek; bu, grubun geçen ay OPEC+’nın kesintilere devam etmesi halinde piyasaların arz açığıyla karşı karşıya kalacağını söylemesinin ardından odak noktası haline geldi.