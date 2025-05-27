Petrol, OPEC+ grubunun arz politikasıyla ilgili karar alacağı toplantı öncesinde, Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret gerilimlerinin hafifleyebileceği beklentisiyle yatay seyretti.

Brent petrol varili 65 doların altında işlem görürken, ABD ham petrolü ise 61 dolar civarında işle gördü. Londra ve New York’taki resmi tatiller nedeniyle Pazartesi günü işlemler sakin geçti. Brüksel, ABD Başkanı Donald Trump’ın birkaç gün önce yaptığı eleştirilerin ardından ABD ile ticaret görüşmelerini hızlandırmayı kabul etti.

Trump’ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri ve Çin gibi hedef alınan ülkelerin misilleme önlemleri, küresel piyasaları sarsmış durumda. Ticaret gerilimlerinden kaynaklanan olası olumsuz etkiler nedeniyle, Ocak ortasından bu yana petrol fiyatlarında düşüş eğilimi görülüyor. Aynı zamanda OPEC ve müttefiklerinin durdurulan üretimi yeniden devreye sokma çabaları da fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Chaos Ternary Futures Co.’ya bağlı bir araştırma enstitüsünde analist olan Zhou Mi, “Ham petrolde uzun vadeli düşüş eğilimi hâlâ geçerli. Arz tarafında, OPEC+ üretim kısıtlamalarını gevşetmeye doğru ilerliyor; talep tarafında ise küresel ekonomi tarifelerin baskısıyla karşı karşıya” dedi.

Konuya yakın kaynaklara göre, OPEC+ grubu, sekiz ana üyenin Temmuz ayı üretim seviyelerine karar verecek video konferansı bir gün öne çekerek 31 Mayıs’a aldı. Grup, geçtiğimiz hafta üst üste üçüncü kez yüksek üretim kararı alma konusunda ön görüşmeler gerçekleştirdi.