ABD dolarındaki güçlenme ve ülkenin ham petrol stoklarının yükseldiğine dair veriler de fiyatlarda aşağı yönlü seyri destekledi.

Brent petrol, yüzde 0,56 düşüşle varil başına 64,08 dolara, ABD ham petrol (WTI) ise yüzde 0,66 düşüşle 60,16 dolara geriledi. Her iki gösterge de Salı günkü kayıplarını sürdürdü.

Küresel borsalarda görülen sert satış dalgası, özellikle yapay zekâ ile bağlantılı şirketlerin yüksek değerlemelerine ilişkin endişeler nedeniyle piyasadaki risk iştahını zayıflattı. Artan riskten kaçış eğilimi, ABD dolarını diğer para birimleri karşısında güçlendirdi.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, “Risk iştahındaki sert düşüş ve güvenli liman talebiyle ABD dolarının güçlenmesi, ham petrol fiyatlarını aşağı çekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Fiyatlar ayrıca Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) geçtiğimiz hafta ABD ham petrol stoklarının 6,52 milyon varil arttığını bildirmesiyle de baskı altında kaldı.