Brent petrol, Perşembe günü görülen hafif yükselişin ardından varil başına 63 doların üzerinde yatay seyrederken, ABD ham petrolü (WTI) 59 dolar civarındaydı. Küresel petrol göstergesi, Kasım ayında art arda dördüncü aylık düşüşüne yöneldi ve bu, Mayıs 2023 döneminden bu yana görülen en uzun düşüş serisi.

OPEC+ ülkeleri Pazar günü çevrimiçi olarak toplanacak ve temsilcilerin açıklamasına göre 2026’nın başlarında üretim artışlarını durdurma planına bağlı kalmaları muhtemel. Bu kararın kesinleşmesiyle birlikte, toplantının önemli gündem maddelerinden biri üyelerin uzun vadeli üretim kapasitesi değerlendirmesi olabilir.

Brent petrol fiyatı bu yıl yüzde 15 düşmüş durumda. Fiyatlar, OPEC+’ın üretim kapasitesini yeniden artırması sonrası oluşacak küresel arz fazlası beklentisi ve ittifak dışındaki üreticilerin de arzı yükseltmesiyle baskı altında kaldı. JPMorgan’a göre, piyasa gelecek yıl günlük 2,8 milyon varil ve 2027’de 2,7 milyon varillik bir arz fazlasıyla karşı karşıya.