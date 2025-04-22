Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın para politikasına yönelik eleştirilerini artırması ve ABD ile Çin arasında büyüyen ticaret savaşının küresel enerji talebini tehdit etmesiyle düştü.

ABD ham petrolü yüzde 2,5 oranında gerileyerek varil başına yaklaşık 63 dolarda kapandı. Bu, 10 Nisan’dan bu yana en büyük düşüş oldu. Çin’in, Pekin’in çıkarlarına zarar verecek ABD ile yapılacak anlaşmalar konusunda diğer ülkelere uyarıda bulunması ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın ülkesinin ABD’nin tüm taleplerine boyun eğmeyeceğini açıklaması, petrol talebine dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Finansal piyasalarda genel olarak riskten kaçış havası hakimdi; bu da birçok emtiayı olumsuz etkiledi. ABD Dolar Endeksi, Aralık 2023’ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alabileceğine dair tehdidinin ardından ABD hisse senedi endeks vadeli işlemleri de düşüş gösterdi.

Dubai merkezli Emirates NBD Pjsc’nin araştırma direktörü Ed Bell, “Petrol, genel riskten kaçış eğiliminin etkisiyle bir düşüş daha yaşıyor gibi görünüyor,” dedi.