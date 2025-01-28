Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın planlanan tarifeler üzerindeki ihtimalleri yükseltmesiyle yatay seyretti.

Brent ham petrolü varil başına 77 dolara yakın işlem gördü. ABD Ham Petrolü ise 73 doların üzerindeydi. Trump açıklamasında, yüzde 2,5’ten “çok daha büyük” genel tarifeleri ve çelik, alüminyum ve bakır gibi ürünleri listeleyen bazı yabancı üretim mallarına “yakın gelecekte” ücretler uygulanmasını tercih ettiğini söyledi.

Ham petrol, yıl başından bu yana mütevazı bir şekilde yüksek kalmaya devam ediyor, ama Trump’ın tarife tehditleri piyasaları sarstığından dolayı düşüş gösterdi. Kolombiya ile ABD arasındaki tarife anlaşmazlığının yanı sıra küresel piyasalarda daha geniş çaplı bir satış dalgasının ortasında geldi.

ING Grup Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, “Gümrük tarifeleri manşetleri duygu durumunu etkileyecek ve şimdilik daha çok metal odaklı görünse de tırmanış ve daha geniş kapsamlı tarifelerin riski artıyor” dedi.

Kanada’da, ülkenin 1 Şubat’ta gümrük tarifelerine hazırlanması gerektiğini söyleniyor. ABD ham petrol ithalatının yarısından fazlası kuzey komşusu olan Kanada’nın Alberta eyaletinden geliyor.